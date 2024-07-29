Havada biyolojik tehlike paniği

ABD'de Houston'dan Dallas'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında, bir yolcunun hastalanması ve kabin ekibinin kusması üzerine büyük bir panik yaşandı.

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kabin ekibinin kusmasına ve yolcuların maske istemesine sebep olan bir 'biyolojik tehlike' gerekçesiyle acil iniş yaptı.

The New York Post gazetesinin aktardığına göre, 2477 sefer sayılı uçak, dün sabah Houston'daki George Bush Uluslararası Havalimanı'ndan Boston'a gidiyordu; ancak Washington DC'ye iniş yapmak zorunda kaldı. United Airlines havayolu şirketinden gazeteye yapılan açıklamaya göre, bunun amacı bir yolcunun hastalanmasının ardından uçağı 'derinlemesine temizlemekti'. Pilotun telsiz trafiğine yansıyan konuşmaları ise uçaktaki kabin ekibinin ve diğer kişilerin de hasta hissetmeye başladığını ortaya koydu.

'KABİN EKİBİ KUSUYOR, YOLCULAR MASKE İSTİYOR'

Yaşanan bu durum üzerine pilotlar acil iniş istedi. Sözleri telsiz konuşmalarına yansıyan bir kabin ekibi üyesi, "Ekiple konuştum; arkadaki durum kulağa çok kötü gibi geliyor. Kabin ekibi kusuyor ve yolcular maske talebinde bulunuyor" dedi. Uçak, ardından Washington Dulles Havalimanı'na indi. Öte yandan, uçaktaki 155 yolcudan ya da kabin ekibinden hiç kimsenin inişin ardından tıbbi yardıma ihtiyacı olmadığı belirtildi. Uçağın Washington'a indikten sonra 'derin bir temizliğe' tabi tutulduğu açıklandı.