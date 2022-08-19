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Havada dehşet! İki uçak havada çarpıştı

Havada dehşet! İki uçak havada çarpıştı

ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak pistinde havada meydana gelen çarpışmada birden fazla kişi öldü ve yetkililer kazanın alçak bir irtifada iki uçak aynı anda inmeye çalışırken meydana geldiğini söyledi.

California, Watsonville şehrinin resmi Twitter hesabı kazaya dair detayları paylaştı.

Watsonville Belediye Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması sonrasında birden fazla ölüm raporlandığı belirtildi.

Ayrıca, kazada büyük hasar gören havaalanındaki bir yapının görüntüsü de paylaşıldı.

Resmi hesap, daha sonra kurbanlara ve ailelerine başsağlığı diledi.

Associated Press tarafından aktarılan bilgilere göre, çift motorlu bir Cessna 340 ve tek motorlu bir Cessna 152'nin karıştığı çarpışmada en az iki kişi öldü.

Yerel basına yansıyan görüntüler, bir uçağın tarlada enkazını gösterirken, diğer uçağın havalanı duvarlarından birini parçalayarak çarptığı yapının kalıntıları arasında kaldığını gösterdi.

Etiketler uçak kaza uçak kazası uçaklar çarpıştı
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