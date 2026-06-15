Havada facia, karada kabus! İki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü var!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden birinin elektrikli otomobil bayisine düşmesiyle patlamalar yaşandı ve 20 araç alev aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, iki helikopterin havada çarpışmasıyla meydana gelen trajik bir havacılık kazasına sahne oldu.

Çarpışmanın ardından helikopterlerden birinin elektrikli otomobil satan bir bayiye düşmesi bölgede büyük bir yangına ve paniğe yol açtı.

Yetkililerin ve itfaiye ekiplerinin olay yeri incelemelerine yansıyan trajik kazanın gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:

Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kazada her iki helikopterde bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybetti ve kurtulan olmadı. Helikopterlerden birinde bir pilot ve dört yolcu bulunurken, diğer helikopterde yalnızca pilotun yer aldığı belirtildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden helikopterlerden biri, elektrikli otomobillerin sergilendiği bir otomobil bayisinin üzerine düştü. Yere çarpmanın etkisiyle infilak eden helikopter, tesisteki araçların bataryalarını da tetikleyerek ikincil patlamalara neden oldu. Bayideki yaklaşık 20 aracın alev aldığı devasa yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk enkaz alanından yaklaşık 100 metre uzağa düşen diğer helikopterin ise yere ters bir şekilde çakıldığı ve şans eseri alev almadığı tespit edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle helikopterlere ait enkaz parçalarının yüzlerce metrelik geniş bir alana savrulduğu bildirildi. Yetkililer, olayın henüz çok erken bir aşamasında olduklarını belirterek, kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve uçuş kayıtlarını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattı.

İHA