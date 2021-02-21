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  3. 21 Şubat 2021 10:38

Havada kabus! Alev alan uçağın parçaları yere düştü

ABD'de bir yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra arızalandı. Uçaktan kopan parçalar yerleşim yerlerine düştü. Motoru alev alan uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Havada kabus! Alev alan uçağın parçaları yere düştü
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Denver Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, içinde 312 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı.

Denver-Honolulu seferini yapan uçağın sağ moturu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yolcular korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Uçaktan kopan çok sayıda parça bölgedeki üç mahalleye saçıldı. Parçalar evlerin bahçelerine ve boş alanlara düştü. Şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan olmadı.

Boeing 777 tipi uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Yanan motor, havalimanındaki görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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