Havada kaos! Yakıt maliyetleri nedeniyle 20 bin uçuş askıya alındı

Alman havayolu şirketi Lufthansa, İran savaşı sonrası jet yakıt maliyetlerindeki büyük artışlar nedeniyle ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafe uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

Geçen hafta pilot ve kabin çalışanlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan, maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki Cityline'ın operasyonlarını durdurma kararı alan Alman havayolu şirketi Lufthansa radikal bir karar daha aldı.

Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi. Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi. Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

Yine alınan karara göre, Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı. Lufthansa‘nın Almanya'dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.

Karar uygulandı ilk gün 120 uçuş iptal oldu

Açıklamada, alınan kararların hemen uygulamaya geçirildiğini bu kapsamda ilk gün mayıs ayına kadar 120 uçuş iptal edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar uçuşu olan tüm yolculara alınan kararların bildiriminin yapıldığı da belirtildi.

İHA