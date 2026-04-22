  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Havada kaos! Yakıt maliyetleri nedeniyle 20 bin uçuş askıya alındı

Güncelleme:

Havacılık sektöründe İran savaşı sonrası artan jet yakıtı maliyetleri dev operasyonları durdurma noktasına getirdi. Alman havayolu devi Lufthansa, ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafe uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Geçen hafta pilot ve kabin çalışanlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan, maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki Cityline'ın operasyonlarını durdurma kararı alan Alman havayolu şirketi Lufthansa radikal bir karar daha aldı.

Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi. Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi. Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

Yine alınan karara göre, Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı. Lufthansa‘nın Almanya'dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.

Karar uygulandı ilk gün 120 uçuş iptal oldu

Açıklamada, alınan kararların hemen uygulamaya geçirildiğini bu kapsamda ilk gün mayıs ayına kadar 120 uçuş iptal edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar uçuşu olan tüm yolculara alınan kararların bildiriminin yapıldığı da belirtildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler Lufthansa havacılık uçuş iptalleri jet yakıtı ALMANYA Frankfurt Havalimanı havayolu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa - Ankara arası 2 saate düşüyor; raylar görüntülendi, ilk sefer için tarih verildi Bursa - Ankara arası 2 saate düşüyor; raylar görüntülendi, ilk sefer için tarih verildi ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! ''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Türkiye'nin 2 bin yıllık tarihi yapısında skandal görüntüler! Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gırgıriye Müzikali'nde Müjdat Gezen seyirciyle tartıştıp rahatsızlandı, gösteri iptal edildi! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Bir anda ortaya çıkan gizemli canlı şaşkınlık yarattı! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Ankara'da askeri helikopter düştü! Pilotlar kazadan sağ olarak kurtuldu! Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Doktor önerilerini dikkate almamış! Saldırganın annesi de tutuklandı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalya’da tarihi gece: Inter’i 2-0’dan geri döndürüp finale taşıdı! Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de finali tarihi belli oldu AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' AK Partili isimden ezber bozan seçim çıkışı: ''Son düzlükteyiz'' Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Fenerbahçe Türkiye Kupası’na veda etti: Konyaspor yarı finalde! Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti Engelli araç alımında ÖTV istisnası şartları değişti