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  3. Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti

Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın tatil bölgesi Menorca'ya seyahat eden EasyJet uçağına savaş uçakları eşlik etti. Uçaktaki yolcular panik dolu anlar yaşadı.

Londra - Menorca'ya seyahat eden EasyJet uçağında 18 yaşındaki bir İngiliz gencin uçak havadayken bomba ihbarı yapması ortalığı karıştırdı.

Sosyal medya üzerinden gönderilen bomba ihbarı sonrası hem İngiltere hem de İspanya alarma geçti. Reuters'ın haberine göre A-319 tipi uçağa eşlik etmek üzere İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 savaş uçakları havalandı. O anlar kameralara ise saniye saniye yansıdı.

EasyJet'in EZY8303 no'lu seferi saat 17.00'dan hemen önce Menorca Havaalanı'na güvenlik eşliğinde iniş yaptı. İhbarın ise asılsız olduğu ortaya çıktı.

O sırada 5 arkadaşı ile uçakta olan ve ihbarda bulunan 18 yaşındaki gencin ise geceyi gözaltında geçirdiği ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Etiketler ingiltere ispanya savaş uçağı
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