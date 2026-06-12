Havalimanında büyük panik: Tüm uçuşlar duruduruldu

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, bir kişinin acil durum düğmesine basarak güvenlik bölgesine izinsiz girmesi üzerine tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bugün yaşanan ciddi bir güvenlik ihlali nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Hamburg Havalimanı polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bir şahsın acil durum düğmesine basarak güvenlik bölgesine izinsiz girmesi üzerine havalimanında olağanüstü hal ilan edildi ve tüm kalkış uçuşları geçici olarak durduruldu.

Güvenlik Alanı Tahliye Edildi, Yolcular Uçaklardan İndirildi

Yaşanan bu izinsiz girişin ardından havalimanı yetkilileri hızla güvenlik protokollerini devreye soktu. Alınan önlemler kapsamında güvenlik kontrolünden geçmiş olan tüm yolcular terminal bölgesine geri çıkartılırken, halihazırda uçaklara binmiş ve kalkış bekleyen bazı yolcuların da güvenlik amacıyla uçaklardan tahliye edildiği bildirildi.

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini, inişlerin ise sürdüğünü duyurdu. Olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydeden yetkililer, yolculardan uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden takip etmelerini istedi.

DHA