Havalimanında tepki çeken kıyafet uyarısı

Avustralya’nın Sydney Havalimanı’nda Jetstar Havayolları ile 3 Kasım’da Melbourne’e yapacağı uçuş için bekleyen 33 yaşındaki Serah Nathan, önce bir görevli tarafından oturuşu nedeniyle uyarıldı.

Uzun mesafe ilişkisi yaşadığı sevgilisinin dizine oturan ve havadan sudan şeylerden konuştuklarını söyleyen Nathan, kendisine yaklaşan kadın görevlinin “Ayrı bir koltuğa oturun, çocuklar izliyor. İç hatlar terminalini striptiz kulübü gibi işletmiyorum” dediğini aktardı.

Etrafta hiç çocuk olmadığını söyleyen Nathan, uyarı karşısında afalladıklarını belirtti.

Nathan’ın aktardığına göre görevli, birkaç dakika sonra Jetstar ekibinin sorumlusuyla birlikte dönerek, başka yerde oturması gerektiğini tekrarladığı ve “Erkek arkadaşınızın üzerine oturarak buradaki ailelere saygısızlık yapıyorsunuz” dedi.

Daha da ileri giden görevli, “Bu şekilde giyinmiş bir halde uçağa binebileceğinizden de şüpheliyim ama her koşulda bu çıkış kapısında oturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Altında bir eşofman ve göbeği açık tişört bulunan Nathan, kendi fotoğrafıyla birlikte yaşadıklarını Twitter’dan paylaştı.

“I doubt you’ll be able to board your flight dressed like that.”

Today I got publicly slut-shamed by two @JetstarAirways employees, whilst wearing this outfit! 🤷🏽‍♀️

Play by play in tweets to follow. (1/4)

cc. @Mamamia @pedestriandaily pic.twitter.com/QKg4Zk1N9W