  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Havalimanında yolcunun bavulundan çıkan şey şoke etti

Havalimanında yolcunun bavulundan çıkan şey şoke etti

Havalimanında yolcunun bavulundan çıkan şey şoke etti
Güncelleme:

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında bavulundan ''timsah kafası'' çıkan Kanadalı turist, gözaltına alındı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Havalimanı'nda bavulunda timsah kafatası taşıdığı belirlenen 32 yaşındaki Kanadalı turist yakalandı.Havalimanı gümrüğü tarafından yapılan açıklamada,“Yapılan incelemede krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” ifadeleri kullanıldı. Orman ve Vahşi Yaşam Birimi, kafatasının yapılan incelemeler sonucu Hindistan’ın Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altındaki bir türe ait olduğunu açıkladı.

 

DHA

Etiketler yeni delhi bavul timsah kafası turist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da korkutan deprem daha Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da korkutan deprem daha Seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti, ''gitme vakti geldi'' dedi! Seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti, ''gitme vakti geldi'' dedi! Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Türkiye'nin en lezzetlisinda hasat başladı: Dalında sadece 18 TL! Bahar Feyzan'dan kendisine ''salak'' diyen Fatih Altaylı hakkında çok ağır iddialar Bahar Feyzan'dan kendisine ''salak'' diyen Fatih Altaylı hakkında çok ağır iddialar Ece Erken 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı Ece Erken 35 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı Ünlü yer bilimciden 24 ilimiz için 7,2 büyüklüğünde deprem riski uyarısı Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Roketsan mühendisinin internet arama geçmişi ortaya çıktı Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü diziye konuk oyuncu oldu Konut fiyatları düşecek diyenlere selam söyleyin! Konut fiyatları düşecek diyenlere selam söyleyin! Yılın ilk "Bu Pazar seçim olsa..." seçim anketi sonuçları açıklandı Yılın ilk "Bu Pazar seçim olsa..." seçim anketi sonuçları açıklandı
AK Partililer Meclis'i karıştırdı: Hakaretler, yumruklar havalarda uçuştu AK Partililer Meclis'i karıştırdı: Hakaretler, yumruklar havalarda uçuştu Burcu Özberk Dubai'den ''düşman'' çatlattı Burcu Özberk Dubai'den ''düşman'' çatlattı Pes! Vallahi pes, billahi pes... Çeşme suyunu zemzem suyu diye satmışlar! Pes! Vallahi pes, billahi pes... Çeşme suyunu zemzem suyu diye satmışlar! Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı Yangınlarda can kaybı yükseldi, 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! Sürpriz zirvenin ayrıntıları belli oldu: Bebek katiline umut hakkı ve ev hapsi! MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu DEM Partili belediye başkanları gözaltında DEM Partili belediye başkanları gözaltında Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Ahırdaki gizem kamerada: Tam 2 bin yıldır çıkarılmayı bekliyor Atış poligonunda intihar dehşeti: Eğitmeni de vurdu Atış poligonunda intihar dehşeti: Eğitmeni de vurdu