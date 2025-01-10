Havalimanında yolcunun bavulundan çıkan şey şoke etti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki havalimanında bavulundan ''timsah kafası'' çıkan Kanadalı turist, gözaltına alındı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Havalimanı'nda bavulunda timsah kafatası taşıdığı belirlenen 32 yaşındaki Kanadalı turist yakalandı.Havalimanı gümrüğü tarafından yapılan açıklamada,“Yapılan incelemede krem rengi bir beze sarılmış yaklaşık 777 gram ağırlığında yavru bir timsahın çenesine benzeyen, keskin dişleri olan bir kafatası bulundu” ifadeleri kullanıldı. Orman ve Vahşi Yaşam Birimi, kafatasının yapılan incelemeler sonucu Hindistan’ın Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altındaki bir türe ait olduğunu açıkladı.

DHA