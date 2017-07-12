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  3. 12 Temmuz 2017 14:11

Hayat kurtaran tekme kamerada

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik kazasının ardından alev alan aracın içinde sıkışan yolcuları, yaşlı adamın tekmesi kurtardı.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir trafik kazasının ardından araçlardan birisi birden alev aldı. Yolcuların aracın içinde sıkıştığını gören bir adam ise tekmeyle şoför koltuğunda oturan kişinin hayatını kurtarıyor.

Başkent Bakü'de trafikte seyreden bir araca arkadan bir başka araç çarptı. Başta küçük bir kaza gibi gözüken olay bir anda çok dramatik bir görüntü aldı. 

Kaza nedeniyle otomobilin kilitlenen kapısı bir anda aracın alev almasıyla büyük bir faciaya yol açmak üzereydi. Otomobilin kapıları bir türlü açılmıyordu. 

Yardıma gelen yaşlı bir adam önce şoförün olduğu kapıyı büyük bir gayretle açmaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Ardından cama vurduğu oldukça sert bir tekmeyle camı paramparça etti. Şoförü tutup camdan çıkarmaya başladı.

Olayın görüntüleri sosyal meydadan binlerce kez izlendi. 

trafik kazası , tekme , azerbaycan