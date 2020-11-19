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  3. 19 Kasım 2020 15:50

Hayatını kaybeden profesör çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı

ABD’de geçen yıl hayatını kaybeden Profesör Linda Hill'in, yaklaşık 40 yıl çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bağışladığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden profesör çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı
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Geçen yıl ölen profesör Linda Hill, 40 yıldan fazla çalıştığı Claflin Üniversitesi'ne 350 bin dolar bıraktı. Hill'in ailesi, bağış haberini bu hafta başında açıkladı ve paranın öğrenci burslarını desteklemek için kullanılacağını ifade etti.

Bağıştan sonra yapılan açıklamada üniversitenin yazı merkezine hayatını kaybeden profesörün adının verileceği belirtildi.

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