  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hayranları şokta! TikTok fenomeni uçurumdan düşerek öldü

Hayranları şokta! TikTok fenomeni uçurumdan düşerek öldü

Hayranları şokta! TikTok fenomeni uçurumdan düşerek öldü
Güncelleme:

Amerikalı TikTok fenomeni Edgar Garay, video çektiği sırada 230 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

TikTok fenomeni Edgar Garay video çekimi yaptığı esnada 21 merelik uçurumdan aşağıya düştü.

 The Sun'ın haberine göre, pazar gecesi trajik bir şekilde düşen Garay’ın cesedi pazartesi günü bulundu. Sahil Güvenlik yetkilileri 27 yaşındaki Garay'ın cesedinin deniz fenerinin yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Garay'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ABD Sahil Güvenliği Garay’ın, adanın güneybatı kıyısındaki doğal kayalıklara günübirlik bir gezide olduğunu açıkladı.

Edgar Garay

DEFALARCA KEZ UYARMIŞ

TikTok fenomeni Edgar’ın kuzeni yaptığı açıklamada onu defalarca kez uyardığını, ancak kendisi uzaklaşıp arkasını döndüğünde Edgar’ın orada olmadığını söyledi.

Edgar'ın erkek kardeşi Carlos Garay ise "Kardeşimin video yüklemeyi sevdiği bir TikTok hesabı var. Maalesef, sınıra olması gerekenden daha yakınken yapmaya çalıştığı şey buydu” açıklamasında bulundu.

Etiketler abd tiktok Edgar Garay uçurum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT düzenlemesi komisyondan geçti; tarih belli oldu!
Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı
Şahan Gökbakar'dan CNN Türk'teki ayıba ince ayar
20 yaşındaki genç kızın iddiaları kan dondurdu: ''Eliyle ağzımı kapatıp...''
İETT otobüsü durağa daldı: 1 ölü, 5 yaralı! Kaza anı kamerada
Enflasyon verileri sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum
Burası başkent Ankara! Utandıran ucuz et kuyruğu kamerada
Akaryakıtta indirim üstüne indirim ve zam aynı anda geldi!
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
Hayvanat bahçesinde skandal! Müdür cüce keçilerle ziyafet çekti