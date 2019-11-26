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  3. 26 Kasım 2019 13:27

Helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Mali'de teröristlere karşı düzenlenen operasyonda Fransa'ya ait bir helikopter kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 13 asker yaşamını yitirdi.

Helikopter düştü: Çok sayıda ölü var
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Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Batı Afrika ülkesi Mali’de bulunan Fransız askerlerinin bir kazada yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada dün akşam saatlerinde meydana gelen kazaya iki helikopterin dahil olduğu ve 13 Fransız askerinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı gruplara yönelik operasyona 2013 yılında başlayan Fransa yönetiminin bölgede yaklaşık 4.500 askeri bulunuyor.

Öte yandan Fransa Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Tigre ve Cougar helikopterlerinin çarpışması sonucunda askerlerin yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Sözcü

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