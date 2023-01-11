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Hem karısını hem sevgilisini aldatan adamdan öyle bir intikam aldılar ki...

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde hem karısını hem sevgilisini aldatan adam, ikisine aynı anda yakalandı.

Adam karısı ve sevgilisinin kendisini takip ettiğinden habersiz bir şekilde başka bir kadınla yakınlaştı. Çift taraflı olarak ihaneti ortaya çıkan adama kadınlar güçlerini birleştirerek saldırdı. Kadınlardan biri adamın kollarını tutarken diğeri ise yumruk ve tokat atmaya başladı. Kendisini koruyamadığı için yüzüne sert darbeler alan adamın görüntüsü sosyal medyanın gündemine yerleşti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada dikkatleri çeken görüntülerde kendilerini aldatan adam ve kadının güçlerini birleştirerek ihanete uğradıkları kişiden intikam aldıkları görüntüler çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bunun aile içi şiddet örneği olduğunu söyleyerek kesinlikle onaylamadıklarını belirtti. Bazı sosyal medya kullancıları ise, kadınların adamdan aldıkları intikamı beğendi.

Etiketler sevgili aldatma intikam
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