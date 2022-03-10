Her geçen gün artıyor: Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’i terk edenlerin sayısı hızla artıyor.

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik kuşatmasına devam ediyor. Çok sayıda Ukrayna vatandaşının terk ettiği şehirle ilgili çarpıcı rakamlar geldi.

"2 MİLYONA YAKIN KİŞİ TERK ETTİ"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rus ordusunun saldırıların başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Kiev’den 2 milyona yakın kişinin kenti terk ettiğini ifade ederek, "Kiev bir kaleye dönüştürüldü. Her sokak, her bina, her kontrol noktası güçlendirildi" dedi.

Rus ordusunun Kiev’in kuzeydoğusuna dayandığı düşünülüyor.

Dün gece ise, şehre giden ana yolun kontrolü için Rusya ve Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.