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Her gün teknoloji mağazasına giden çocuğun hikayesi yürek dağladı

Her gün teknoloji mağazasına giden çocuğun hikayesi yürek dağladı

Brezilya'da her gün teknoloji mağazasına giderek defterine bir şeyler karalayan çocuğun hikayesi sosyal medyada viral oldu.

Brezilya'da yaşandığı iddia edilen bir olay, bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi. İddialara göre 10 yaşındaki çocuk, her gün düzenli olarak tablet mağazasına gidiyordu.

ELİNDEKİ DEFTER DİKKAT ÇEKTİ
Mağaza çalışanları da çocuğun ne yaptığını öğrenebilmek için onu izlemeye başladı. Çocuğun her gün düzenli olarak tabletlere bakıp, elindeki defterine bir şeyler yazdığı görülüyordu.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI
Çocukla ilgili gerçek ise mağaza çalışanları tarafından daha sonra yapılan küçük araştırma sonucu ortaya çıkarıldı. Mağaza çalışanları, çocuğun imkansızlık nedeniyle her gün mağazayı ziyaret ederek ödevini yaptığını öğrenmesinin ardından bir tablet hediye edip, çocuğun evine de 2 yıllık internet bağlatıyor.

Etiketler brezilya vlra sosyal medya
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