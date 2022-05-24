Her karesi iğrenç hayvan çiftliği! Cinsel ilişki hizmeti sunuyor...

Warped Douglas Spink isimli bir çiftlik sahibi insanlar ve hayvanlar arasındaki cinsel ilişkiyi destekleyere bunu ticarete çevirdi.

Whatcom Country’in Kanada sınırına yakın bir bölümde bulunan ve Spink’e ait olduğu tespit edilen çiftliğe yapılan şikayetler üzerine baskın düzenlendi. Çiftlikte fareler, köpekler ve atların yanı sıra düzinelerce hayvanın yaşadığı ve cinsel faaliyetler için ticari amaçla kullanıldığı tespit edildi. Polis memurları, cinsel ilişki ve işkence görüntüleriyle beraber hayvanlara el koydu. Mülkte yapılan aramanın ardından, korkunç eylemin bir videosunu bulduktan sonra Spink ve beraberindeki misafirleri gözaltına alındı.

KUYRUKLARI KESİLEREK BOĞULMUŞTU

1990’lı yıllarda bitişik halde bulunan mülkleri satın alarak kendisine özel olarak bir çiftlik kuran Warped Douglas Spink, 2010 yılında şifreleme uygulamasını devreye sokarak hayvanlarla cinsel ilişki faaliyetlerine izin veren bir mülk oluşturdu. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunan çiftlikte cinsel ilişki faaliyetlerinin yanı sıra uyuşturucu madde kaçaklığının yapıldığı da bildirildi.

Davayı takip eden ve çiftliğe baskın düzenleyen polisler arasında bulunan Whatcom İlçesi Şerifi Bİll Elfo, “Gördüklerim gerçekten tuhaftı. Kuyrukları kesilmiş fareler, vazeline benzeyen yapışkan bir sıvının içinde boğularak öldürülmüştü. Etrafta çok sayıda işkence aleti vardı” dedi.