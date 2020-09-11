Her satırı iğrenç! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Pakistan'ın Gujjar Pura şehrinde bir kadın, sabaha karşı aracıyla çocukları ile beraber yolculuk ederken benzini bitti. Kadın yardım için polisi aradı fakat polis kendisine yardım gönderemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine kadın, tekrar arabasına bindi.

TECAVÜZE UĞRADI

Arabaya yaklaşan iki kişi, taşla arabanın camlarını kırıp kadının cüzdanını, paralarını, kolundaki altın bilezikleri ve üç banka kartını gasp ettikten sonra kadını ana yola yakın bir çalılığa götürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz etti. Tecavüzcüler kaçtıktan sonra yoldan geçenlerden yardım isteyen kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayın duyulmasından sonra Pakistan Başbakanı Imran Khan , Twitter hesabından polise tecavüzcülerin bir an önce yakalanması talimatını verdi. Şu ana kadar 12 kişiyi gözaltına alan polis, iki saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet müfettişi Inam Ghani, saldırganların yaşadığı köyü belirlediklerini ve 20 kişilik bir polis ekibinin çalışmaları sonucu 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Ghani, olay ile ilgili tüm somut kanıtların toplandığını ifade etti.