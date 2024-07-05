Hezimet istifayla bitti; İngiltere Başbakanı Sunak istifa etti

İngiltere'de İşçi Partisi'nin yıllar sonra büyük bir zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, özür diledi ve yeni liderlik yarışını başlattı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, seçimde aldığı ağır yenilginin ardından ülkesinden özür dileyerek seçmenlerin "öfke ve hayal kırıklığını" ve değişim isteğini duyduğunu belirtti. Sunak yaptığı konuşmada, "Bu işi elimden gelen en iyi şekilde yaptım, ancak Birleşik Krallık hükümetinin değişmesi gerektiğine dair açık bir sinyal verdiniz. Ve sizin yargınız tek önemli olan" dedi.

Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden de, halefinin seçimi için düzenlemeler yapıldıktan sonra istifa edeceğini açıkladı. Parti, tarihinin en kötü sonucu olan sadece 121 koltuğu kazanmayı bekliyor.

Sunak, İşçi Partisi'nin büyük zaferi dolayısıyla Keir Starmer'ı tebrik etti ve "Bu işte onun başarıları hepimizin başarıları olacak ve ona ve ailesine en iyi dileklerimi sunuyorum. Bu kampanyadaki anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun, kendisi saygı duyduğum, kamu ruhlu bir adamdır" dedi.

Starmer resmi olarak başbakan olmadan önce kral ile son görüşmesini yapmak üzere Buckingham Sarayı'na gitti.

SUNAK'IN MİRASI

Sunak, görev süresi boyunca enflasyonu İngiltere Merkez Bankası hedefi olan %2'ye düşürdüğünü, konut kredisi faiz oranlarını düşüşe geçirdiğini ve Birleşik Krallık'ın uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirtti. Ukrayna'ya destek ve Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası ticaret düzenlemeleri konusunda Windsor çerçevesinin müzakere edilmesini örnek gösterdi.

Sunak, "Bu ülkenin 20 ay öncesine göre daha güvenli, daha güçlü ve daha emniyetli olduğuna inanıyorum. 2010 yılına göre daha müreffeh, daha adil ve daha dayanıklı" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın ilk Britanyalı Asya kökenli başbakanı olarak tarihi statüsüne atıfta bulunan Sunak, "Britanya'nın en dikkate değer özelliklerinden biri, iki nesil önce büyükbabalarımın buraya az bir şeyle gelmesinin ardından başbakan olabilmemin ne kadar sıradan bir durum olduğudur. Ve iki küçük kızımın Diwali mumlarını Downing Street'te yakmasını izleyebilmemdir" dedi.

Sunak, ailesine destekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti ve konuşmasını tamamladıktan sonra eşi Akshata Murty ile el ele tutuşarak bekleyen arabaya bindi.

Sunak, Liz Truss'un 45 günlük görev süresinin ardından Ekim 2022'de yarışsız bir şekilde Muhafazakar Parti lideri olmuştu. Mevcut parlamento döneminin sonuna kadar milletvekili olarak kalma sözü verdi.