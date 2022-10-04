  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Himalayalar’da çığ düştü, 21 dağcılık öğrencisi kayıp

Himalayalar’da çığ düştü, 21 dağcılık öğrencisi kayıp

Himalayalar’da çığ düştü, 21 dağcılık öğrencisi kayıp

Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmında düşen çığ nedeniyle 21 dağcılık öğrencisinden haber alınamıyor.

Himalaya Dağları’nın Hindistan’da bulunan kısmına çığ düştü. 21 dağcılık öğrencisinin çığ düşmesinin ardından kayıp olduğu açıklandı. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, çığ altında kalan iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand bölgesinde askerler ve kurtarma görevlileri kaybolan kişileri bulmak için arazide çalışmalarını sürdürüyor.

Uttarakhand bölge yetkilisi Devendra Singh Patwal “Yetkililere yerel saatle 0930 sularında Draupadi Danda-2 zirvesinde çığ düştüğü haberi ulaştı ve kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevkedildi” dedi.

Patwal Reuters’a yaptığı açıklamada “Şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı ve 21 kişiye ulaşılamadı” dedi.

Etiketler Himalayalar dağcı 21 genç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
KYK kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntü
İslam Memiş ''ben olsam uzak dururum'' diyerek uyardı
27 ildeki son seçim anketi: O oylar patladı!
Diyanet faizin adını değiştirdi
Müge Anlı'daki iğrenç istismarda şok gelişme! 2 zanlı daha çıktı
İsveç devlet televizyonunda Erdoğan'a çirkin saldırı
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak davet
Rütbeli askerler Vali'nin elini sıkmamıştı! O gecenin perde arkası ortaya çıktı
Bir ünlü oyuncu daha Türkiye'yi terk ediyor: ''Karar vermek çok zor oldu''
Çılgın Sayısal Loto'da ''çılgın'' ihtimal gerçek oldu