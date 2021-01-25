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  3. 25 Ocak 2021 13:19

Hindistan ve Çin arasında çatışma

Çin ve Hindistan askerleri arasında tartışmalı bir sınır bölgesi olan Sikkim'de yeniden çatışma yaşandığı haber verildi. İki ülke medyası, iki tarafta da yaralıların olduğunu duyurdu. Kaynak: Hindistan ve Çin arasında bulunan Sikkim bölgesinde çatışma

Hindistan ve Çin arasında çatışma
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Hindistan medyasına göre bahsi geçen çatışma 3 gün önce meydana geldi. İki tarafta da yaralılar olduğu belirtildi.

Çatışmanın Sikkim’in kuzeyindeki Naku La koridorunda meydana geldiği ifade edildi. Sikkim, Nepal ve Butan’ın arasında bulunuyor.

Çin ile Hindistan arasındaki tansiyon geçen haziran ayında Galvan Vadisi’nde meydana gelen çatışmalar sebebiyle yüksekti. Hindistan çatışmalarda 20 askerinin ödlüğünü duyururken, Çin sayı açıklamamıştı.

 Çin ve Hindistan, dünyanın en uzun itilaflı sınırını paylaşıyor. İki taraf da çeşitli bölgelerde hak iddia ediyor.

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