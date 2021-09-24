Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı
Delhi polisi, avukat kılığında duruşmaya giren kişilerin Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı.
Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler, başkent Delhi'de mahkeme binasında ülkenin ünlü bir gangsterini öldürdü.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Delhi polisi, iki kişinin duruşma sırasında Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı. Saldırganlar duruşma salonunda polis tarafından öldürüldü. Duruşma salonundan kaçanların görüntüleri kısa sürede Hindistan'da sosyal medyada yayıldı.
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