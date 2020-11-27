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  3. 27 Kasım 2020 21:45

Hindistan'da ilk! 14 yaşında üniversite mezunu oldu

Hindistan'da yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesinden mezun olarak ülke tarihine geçti.

Hindistan'da ilk! 14 yaşında üniversite mezunu oldu
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Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu. Jaiswal'ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi.

Jaiswal'ın Hindistan'da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.

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