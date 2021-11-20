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Hindistan'da sel kabusu: 35 ölü, onlarca kayıp var

Hindistan'da sel kabusu: 35 ölü, onlarca kayıp var

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 35 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu.

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde perşembe gününde bu yana etkili olan yoğun yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

En az 5 bölgede meydana gelen seller hayatı felç etti. Tirupati ve Kadapa'da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı. Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı ise 25 Kasım'a kadar kapatıldı.

Taşan nehirler ve dereler su baskınlarına neden olurken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Kadapa'da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

BİNA ÇÖKTÜ
Sel nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çöken binada enkaz altında mahsur kalan 10 kişi kurtarılırken, 2 kişiye halen ulaşılamadı.

Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Tirupati'de ise sularına dayanamayan 2 katlı bir ev yıkılırken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin kayıp durumda. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Etiketler hindistan sel felaketi
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