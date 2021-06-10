Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı hakkında tüm bilgiler

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı İngiltere'yi etkisi altına aldı. İşte Delta varyantı hakkında tüm detaylar...

Birleşik Krallık'ta görülen yeni koronavirüs vakalarının çoğunluğunu, ilk kez Hindistan'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Delta varyantı olarak adlandırılan türün oluşturduğu açıklandı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış bu varyantı ilk kez Ekim ayında Hindistan'da tespit edildi.

Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'ne (GISAID) göre, Delta varyantı şu ana kadar 65'ten fazla ülkede görüldü. Türkiye'de de en son Nisan ayı sonunda, İstanbul'da beş kişide bu varyantın görüldüğü açıklanmıştı.

Delta varyantının ilk olarak tespit edildiği Hindistan'da ise Mayıs ortasında görülen zirvenin ardından vaka sayıları ve can kaybı geriliyor. Mayıs ortasında 400 bini aşan günlük vaka sayıları şu anda 90 binin altına inmiş ve hastanede yatanların sayısı da normal seviyelere yaklaşmış durumda.

HİNT VARTANTI OLARAK DA BİLİNEN DELTA VARYANTI NEDİR?

Virüslerin sürekli mutasyona uğraması doğal bir durum. Ortaya çıkan varyantların büyük bölümü önemsiz kabul edilse de bazıları daha bulaşıcı ve hatta kimi durumlarda daha öldürücü olabiliyor.

İngiltere'de bilim insanları, B.1.617.2 olarak bilinen Delta varyantının, kış aylarında vakalarda görülen hızlı artışın arkasındaki ve ilk kez İngiltere'nin doğusunda bulunan Kent bölgesinde tespit edilen Alpha varyantından daha hızlı yayıldığını söylüyor

KAÇ VAKA VAR VE NEREDE?

Birleşik Krallık'ta son açıklanan veriler, B.1.617.2 varyantının 18 binden fazla vakada görüldüğüne işaret ediyor. İskoçya'da yaklaşık 3 bin, Galler'de 200'e yakın ve Kuzey İrlanda'da 40 civarında vaka tespit edildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun yayımladığı veriler, Delta varyantının özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki Bolton ve Leicester bölgelerinde yoğun olduğunu gösteriyor.

Yine bu varyantın yaygın görüldüğü yerlerden birisi de başkent Londra'nın hemen kuzeyindeki Bedford bölgesi.

West Lancashire ve East Hertfordshire'da, 29 Mayıs'tan önceki iki hafta içerisinde analiz edilen koronavirüs örneklerinin tamamının Hint varyantı olduğu görüldü.

Ancak yetkililer, tespit edilen vakaların tamamına değil, belli örnekler üzerinden varyant incelemesi yapıldığını ve bu nedenle de özellikle bir varyantın yaygın görüldüğü bölgelerde elde edilen sonuçların belli bir varyantı işaret ediyor olabileceği uyarısı yapıyor.



DELTA VARYANTI NEDEN İNGİLTERE'DE ENDİŞEYE YARATIYOR?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, Delta varyantının yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Ancak Hancock, elde edilen ilk bulguların iki doz aşının bu varyanta karşı da etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

İngiltere hükümeti, 21 Haziran'da mevcut kısıtlamaları da kaldırarak, tam normalleşme dönemini başlatmayı hedefliyor.

Bununla birlikte son dönemde hükümet yetkililerinden Delta varyantının hızla yayılmasının kaygı yarattığı ve 21 Haziran'daki normalleşmenin ertelenebileceği uyarısı geliyor.

İngiltere'de son dönemde vaka sayılarında artış görülüyor. Bununla birlikte, can kaybı ve hastanede tedavi gören hasta sayısında ise belirgin bir artış yok.

Son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve hayatını kaybedenlerin yedi günlük ortalaması 10 civarında seyrederken, hastanede tedavi görenlerin sayısı da 1000 seviyelerinde olmayı sürdürüyor.





DELTA'NIN BULAŞMASI DAHA MI KOLAY?

Gelen veriler, Delta'nın Kent varyantından (B.1.1.7) daha kolay yayılıyor gibi göründüğüne işaret ediyor.

Delta varyantının bulaş oranının Alpha'ya göre yüzde 30 ile yüzde 100 arasında daha fazla olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanı Hancock da yüzde 40 civarında daha bulaşıcı olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte uzmanlar, İngiltere'de görülen vaka sayısındaki artışın virüsten çok insan davranışından da kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor.

Örneğin, en kötü etkilenen bölgelerden bazılarında evden çalışanların oranının çok düşük olduğuna dikkat çekildi.

KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİNİ DURDURACAK MI?

Delta varyantıyla ilgili korkulara rağmen, İngiltere'nin çoğu 17 Mayıs'ta kısıtlamaları gevşetmeye devam etti.

Ancak hükümet, İngiltere'nin sekiz bölgesinde çok sayıda vaka bulunan insanlar için yeni bazı kısıtlayıcı önlemler geldi.

Bazı bölgelere giriş çıkışların asgari düzeye indirilmesi istendi.

Ayrıca sosyal mesafeyi koruma ve mümkünse evden çalışmanın devamı çağrıları yapılıyor.