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  3. 07 Ağustos 2020 18:58

Hindistan'da uçak kazası: 14 ölü, 123 yaralı

Hindistan'da 191 yolcuyu taşıyan uçak sert iniş yaptı. Uçak ikiye ayrıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı.

Hindistan'da uçak kazası: 14 ölü, 123 yaralı
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Dubai'den kalkan Hindistan Havayollarına ait uçak, havalimanına inişi sırasında pistten çıktı ve ikiye bölündü.

Polis kazada 14 kişinin öldüğünü, 123 kişinin de yaralandığını duyurdu.. Yerel medya yolcuların kaza yapan uçaktan tahliye edildiğini belirtiyor.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

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