Hindistan'da uçak kazası: 14 ölü, 123 yaralı

Dubai'den kalkan Hindistan Havayollarına ait uçak, havalimanına inişi sırasında pistten çıktı ve ikiye bölündü.
Polis kazada 14 kişinin öldüğünü, 123 kişinin de yaralandığını duyurdu.. Yerel medya yolcuların kaza yapan uçaktan tahliye edildiğini belirtiyor.
Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.
Haber3.com'a Google'da abone olun