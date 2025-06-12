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Hindistan'daki uçak kazası Boeing hisselerini vurdu

Hindistan'daki uçak kazası Boeing hisselerini vurdu
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Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşmesi sonrası Boeing’in hisseleri yüzde 8 düştü.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Ahmedabad'dan 242 kişiyle kalkış yapan  ‘Boeing 787-8 Dreamliner’ tipi uçağın havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıklandı. 

Reuters‘ın haberine göre kaza sonrası Boeing’in hisseleri yüzde 8 düşüşle 196,52 dolara geriledi.

Boeing uçakları daha önce çok sayıda kazaya karışmıştı.

2024’te Güney Kore’deki bir kazada 179, Senegal’deki kazada 85, Litvanya’daki başka bir kazadaysa dört kişi ölmüştü.

Boeing’in eski çalışanları John Barnett ve Joshua Dean 2024’te ölmüştü. Dean, Boeing 737 Max uçağındaki üretim kusurları konusunda endişelerini dile getirmiş, Barnett’se şirkete karşı açılan bir davada ifade vermişti.

242 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı düştü242 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı düştüHaber

 

Reuters

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Etiketler hindistan boening uçak kazası
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