Hitler’in şahsi eşyaları rekor ücretle satıldı

Avustralya’da Nazi lideri Adolf Hitler’e ait eşyaları açık artırmada toplam 87 bin 500 dolara (700 bin 420TL) satıldı.

Nazi sembollü svastika ve kartal kabartmalı metal sigara tabakası 29 bin, tarak 19 bin, el aynası 15 bin, sos tabağı 11 bin 500, ayakkabı fırçası 13 bin, yemek takımı 25 bin, dökme demir duvar plakasıı 13 bin dolar ödendi.

Hitler’in eşi Eva Braun’a ait çatal da 3 bin 800 dolara alıcı buldu.

‘Hitler bu korkunç ticareti alkışlardı’

Yahudi karşıtlığıyla mücadele için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, açık artırmayı kınadı.

Abramovich şunları söyledi: “Hitler yaşasa, bu korkunç ticareti alkışlardı. Mirasının Avustralya’da yaygınlaşması ve tanıtılması hoşuna giderdi. Milyonların katledilmesi ve insanlıktan çıkarılması bir etiket fiyatına sahip olmamalı. Canavarlara ait bu kan lekeli eşyaların sapkın ve çarpık ticareti, Holokost kurbanlarının anılarını ayaklar altına alıyor.”

Müzayede evi ‘rahat’

Müzayede evi sahibi Jamey Blewitt ise şöyle konuştu: “Hiçbir şekilde politik değiliz. Bu bir ticaret. Birçok insanın bu parçaları iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var.”