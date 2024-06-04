Hizbullah İsrail'i vurdu; gece gündüze döndü

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının ardından İsrail'in bazı noktalarında yangın çıktı.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinden edinilen bilgilere göre ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin 5 saattir müdahale ettiği aktarıldı.

AA