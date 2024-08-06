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Hizbullah İsrail'in askeri üslerini vurdu

Hizbullah İsrail'in askeri üslerini vurdu
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile vurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki "suikasta" cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin görüntü yayımlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürmüştü.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 394 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

AA

Etiketler hizbullah İHA İsrail askeri üs israil'in askeri üssü
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