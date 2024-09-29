Hizbullah lideri Nasrallah'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik iki haftadır sürdürdüğü saldırılar son birkaç günde şiddetlendi. 27 Eylül Cuma akşamı başkent Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü doğrulandı.

Reuters haber ajansı, Nasrallah'ın cesedinin bugün enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Ajansa konuşan iki kaynak, cesedin vücut bütünlüğünün korunduğunu ve Nasrallah'ın cansız bedeninde doğrudan bir yara olmadığını belirtti.

Ölüm nedeninin, "patlamadan kaynaklanan künt kafa travması" olabileceği ifade edildi.