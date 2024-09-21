Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin frekanslarına girerek siber saldırılar düzenleyen İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında aralarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'in de bulunduğu 14 kişiyi öldürdü.

Lübnan'da önce 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının, ertesi gün de telsizlerin patlatılmasıyla onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. Lübnan, saldırıları İsrail'in gerçekleştirdiğini aktardı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, siber saldırıların ardından dün yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Hizbullah'ın İsrail'e Katyuşa füzesiyle saldırdığı açıklandı

Hizbullah'ın İsrail'e 7 ayrı saldırı düzenlendiği ve saldırıda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. İsrail Ordu Televizyonu, "Sınır bölgesine 150 roket atıldı" açıklamasında bulundu.

BEYRUT'A SALDIRI

İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a yakın Al-Manar televizyonu, saldırı haberini aktarırken, Lübnan güvenlik kaynakları da bombardımanı doğruladı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi.

İki güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerinde bulunan kilit önemdeki Hizbullah tesislerinin yakınını vurduğunu bildirdi. Saldırıda, ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Lübnan resmi haber ajansı ise Beyrut’a beş çocuğun öldüğünü duyurdu.

'SAVAŞIN YENİ BİR AŞAMASINDAYIZ'

Beyrut'taki saldırı sonrası Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi paylaşılmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile artan savaş ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, "Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah'ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanıt için hazırlanıyoruz, her şey masada" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada İsrail’in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralı sayısı güncellenmedi ancak daha önceki açıklamada 9’u ağır olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Saldırıda yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

İBRAHİM AKİL KİMDİR?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, Tahsin olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi. Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023'te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine 1983’te düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia edilen Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ve Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

KATYUŞA FÜZESİ NEDİR?

Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bir silahtı. Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri oldu.