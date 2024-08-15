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Hizbullah’tan İsrail sınırına saldırı

Hizbullah’tan İsrail sınırına saldırı
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı Şamir yerleşimine ve Hirbet Maar askeri üssüne saldırı düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim birimi Şamir'in İsrail'deki hedefler arasına dahil edildiği ve buranın ilk defa katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırının, İsrail'in, başta Mercayun olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlenen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini "tam isabet" hedef aldığı dile getirildi.

İsrail'deki Kanal 12 Televizyonu ise Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık alana düştüğü ve burada yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdığı belirtildi. Saldırı sonucu 2 kişinin fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdiği ve Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Etiketler israil saldırı israil hizbullah hizbullah sınırı saldırı
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