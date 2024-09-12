Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e ilk etapta 90 füze fırlatıldığını, fırlatılan füzelerin bazı bölgelerde yangına sebep olduğunu açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır hattında yer alan Ramsa ve Ruveysa Kurun askeri mevziisi ile Sasa yerleşim biriminde yer alan Blasan adındaki askeri endüstri tesisinin güdümlü füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak, İsrail'in Ayn Zeitim ve Yukarı Celile bölgesindeki Amad askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'e ait kuzeyde yer alan hava kontrol birimi ve hava operasyon dairesinin yer aldığıu Meron üssünün de katyuşa füzesi ve topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

İsrail ordusundan Hizbullah'ın saldırıları hakkında iki ayrı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ilk etapta 90 füze ve ardından yaklaşık 70 füze fırlatıldığı kaydedildi.

Düşen füzeler nedeniyle bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Hizbullah'ın saldırısına misilleme olarak İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Yarun beldesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Yarun'un yanı sıra Teyr Harfa, Marun Ras, Hanin beldelerinin etrafını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, "Hizbullah komutanını öldürdüğünü" duyurdu

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, "Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırıların yönetildiği Hizbullah'a ait bir karargaha saldırı düzenlenerek, Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürüldüğü" belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin, "Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesinde yer alan ve İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılan bir Hizbullah karargahını gece saatlerinde hedef aldığı" kaydedildi.

Saldırıda "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki en kıdemli komutanlarından biri olan ve Nasr isimli birimini yöneten" Talib Sami Abdullah'ın öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun saldırısında 3 Hizbullah mensubunun daha öldüğü aktarıldı.

AA