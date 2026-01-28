Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat

  1. Anasayfa
İspanya'da hükümet 2 hızlı trenin çarpışmasıyla 45 kişinin hayatını kaybettiği korkumç kazaya ilişkin, kazazedelerin ailelerine 216 bin Euro ( yaklaşık 10 milyon 800 bin TL )tazminat ödeyeceğini duyurdu. Ödemelerin toplam değerinin 20 milyon Euro'ya ulaşacağını açıkladı.

İspanya'da 19 Ocak'ta Cordoba eyaletinin Adamuz bölgesinde meydana gelen hızlı tren kazasının ardından yaralar sarılmaya devam ederken İspanyol hükümetinden kazazedelere yapılacak tazminat ödemelerine ilişkin bir açıklama geldi. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 150'den fazla kişinin yaralandığı olay için toplamda 20 milyon euro tazminat ödemesi yapılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, tren kazasında yaşamını yitiren kişilerin ailelerine en geç 3 ay içinde 216 bin euro tazminat ödenecek. Tazminat ödemelerinde söz konusu değerin 72 bin euroluk kısmını vergiden muaf hükümet yardımları oluştururken, bir diğer 72 bin euroluk kısmını da avans sigorta ödemeleri oluşturacak. Ayrıca yolcuların zorunlu seyahat sigortalarından 72 bin euro değerinde bir ödeme daha yapılacak. Yaralılara yapılacak tazminat ödemeleri ise 2 bin 400 euro ila 84 bin euro arasında değişecek.

Puente, kazazedelerin ve yakınlarının tazminat ödemeleri için hayatları boyunca bekleyemeyeceğinin altını çizerek, "Normal prosedürler ve yasal sürelerin benzer trajedilerin hayati aciliyetine her zaman yetişemediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Puente ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunarak, vicdanının rahat olduğunu ve işini elinden gelen en iyi şekilde yaptığını söyledi. Bakan, vatandaşlara mevcut tüm bilgileri iletmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Hızlı tren kazası

İspanya'da Malaga'dan başkent Madrid'e giden bir hızlı tren 19 Ocak'ta raylardan çıkarak Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Kazada 45 kişi hayatını kaybetmişti. Demiryolu yetkilileri, iki trende 400 yolcu ve personel bulunduğunu açıklamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olay yerine gerçekleştirdiği ziyarette yetkililerden bilgi almış ve tren kazasında hayatını kaybeden kişiler için 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

İki tren kazası daha yaşanmıştı

Ayrıca 21 Ocak'ta Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarındaki R4 banliyö hattında seyreden bir tren, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle aniden çökmesi sonucunda raydan çıkmıştı. Makinist olay yerinde hayatını kaybederken, en az 37 kişi de yaralanmıştı. Aynı gün Girona bölgesindeki Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir diğer trenin de raydan çıktığı duyurulmuştu. Söz konusu kazaların ardından ülkenin ana muhalefet partisi konumundaki Halk Partisi (PP), Peunte'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

