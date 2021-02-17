Hollanda basınından Türkiye'ye aşı övgüsü

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da, aşılama kampanyasında yaşanan aksaklıklara yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Hollanda basını, Avrupa’da aşılamalarda aksaklıklar yaşanırken Türkiye’de kötü hava koşullarına rağmen aşılamaya ara verilmemesini gündemine taşıdı. Hava şartlarını bahane eden Hollanda yönetimini eleştiren Hollanda basını, Türkiye’yi örnek gösterdi.



HOLLANDA: KAR AŞILARI DURDURMUYOR



Hollanda’da yayın yapan RTL Nieuws kanalı muhabirleri, Van’ın Gevaş ilçesinde aşılama çalışmaları yürüten sağlık çalışanları ile 1 gün geçirerek, ekipleri yakından takip etti. Ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen halkı aşılamaya devam ettiğini görüntüledi. Haberi, “Kar aşıları durdurmuyor, ücra Türk dağ köylerine kadar sokuluyor” başlığı ile servis eden Hollanda kanalı, Türk yetkililerin çabalarını anbean aktardı. Haberde, dağlardaki karların sağlık çalışanlarını korkutmadığı vurgulanarak, yaşlıları ve savunmasızları aşılamak için sağlık çalışanlarının doğrudan karın içinden köylere ve şehirlere yürüyerek gittikleri ifade edildi.