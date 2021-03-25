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Hollanda Parlamentosu'nda bomba tehdidi

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Hollanda parlamentosu bir süreliğine, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. 

Lahey Polisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda Parlamentosunun bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı ve konuya ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise yapılan tahliyenin durdurulduğu ve önemli bir şey bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler hollanda bomba parlamento
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