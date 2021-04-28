  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hollanda'da 16 Türk'e kraliyet nişanı

Hollanda'da 16 Türk'e kraliyet nişanı

Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları yapılırken bu sene 16 Türk geleneksel olarak dağıtılan Kraliyet Nişanı'na layık görüldü.

Hollanda'da 16 Türk'e gönüllü olarak yapılan faaliyetlerle kentteki entegrasyona sağladıkları katkı nedeniyle kraliyet nişanı verildi. Ülkenin Huizen kentinde düzenlenen tören pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. Bu yılki kraliyet nişanı alanlar arasında, Hollanda Diyanet Vakfı camisinde yaklaşık 25 yıldır gönüllü hizmet veren Selahattin Asal yer aldı. Asal kraliyet nişanını Huizen kenti Belediye Başkanı Niek Meijer'in elinden aldı.

"ŞAŞIRDIM GÖZLERİM DOLDU"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Asal, "Huizen Belediye başkanı beni tebrik etti. Heyecanlandım. Şaşırdım. Gözlerim doldu. Nişan takdim ederken ağladım çok değişik bir duyguymuş" diye konuştu.

Belediye Başkanı Niek Meijer de Asal ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı bir buket çiçek takdim etti. Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları düzenleniyor. Ülkenin farklı yerlerinde tespit edilen kişilere Kraliyet nişanı aynı hafta içinde takdim ediliyor. Sembolik değeri olan kraliyet nişanının bu yıl Hollanda’nın farklı şehirlerinde 998'i kadın olmak üzere 2 bin 832 kişiye verildiği açıklandı. Kraliyet nişanı alanların en küçüğü 34 en büyüğünün 96 yaşında olduğu bildirildi. Şimdiye kadar farklı bölgelerden 150'den fazla Türk kraliyet nişanını almaya hak kazandı. Bu yıl ülke genelinde ise kraliyet nişanına hak kazanan Türklerin "Ayşe Boya, A. Erdal, C.Sofuoğlu, G.Bozdağ-Güzel, Fatma Lapçin Yılmaz, Mevlüt Yılmaz, G. Dolu, Elif Ateş, Z. Çimtay, Fatma Kırılmaz, K. Korkmaz, N.Oral, H.İ. Seçkin, Selahattin Asal, Kerem Alan ve Süreyya Erdem" olduğu açıklandı.

Etiketler kraliyet nişanı türk hollanda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü yarışmanın güzel yarışmacısının komşusu röntgenci çıktı
ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim''
Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan kükrer sandılar, kedi gibi miyavladı!''
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı
Nihat Hatipoğlu: ''Müslüman ve namuslu insan eşini kıskanır''
Atatürk'ü ve İstiklal Marşı'nı ''çöpe'' attılar!
5 bin kişilik sosyal mesafe deneyinin sonuçları açıklandı!
Son seçim anketi açıklandı: İttifak hesapları değişecek; MHP eridi!
Son ankette AK Parti'ye, AK Parti seçmeninden kötü haber!