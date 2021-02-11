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  3. 11 Şubat 2021 18:47

Hollanda'da cinayet sanılan vaka kardan adam çıktı!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devriye gezen polislerin cinayet vakası sandıkları "yerde yatan ceset", kardan adam çıktı.

Hollanda'da cinayet sanılan vaka kardan adam çıktı!
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Amsterdam'ın en büyük parklarından Oosterpark'da devriye gezen polisler 'yerde yatan bir ceset' görmelerinin ardından araştırma yapmak için olay yerine gitti.

Ancak ürpertici görüntüye daha yakından baktıklarında, 'yerde yatan kurbanın' aslında sırt üstü yatar şekilde yapılmış bir kardan adamdan ibaret olduğunu keşfettiler.

Amsterdam polisinin Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ülkede 2010'dan beri en şiddetli kış yaşanıyor. Bu nedenle hafta başında kırmızı kodlu acil durum ilan edilmiş ve pazar günü tüm tren seferleri iptal edilmişti.

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