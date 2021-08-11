Hollanda'dan Afgan sığınmacılar için geri adım

Hollanda hükümeti, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle başvuruları kabul edilmeyen Afgan sığınmacıları sınırdışı etme kararını en az altı ay erteledi.

Hollanda hükümeti, sığınma başvuruları kabul edilmeyen Afganları sınırdışı etme kararından geri adım attı. Başvuruları reddedilen Afganları ekim ayından sonra sınırdışı etmeyi planlayan Hollanda, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek bu politikayı altı ay dondurduğunu açıkladı.

Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Ankie Broekers-Knol parlamentoya gönderdiği mektupta, sahada büyük değişimler ve gelişmeler yaşandığını belirterek, "Bu nedenle devam eden sığınma başvurularında kararları ve sınırdışı eylemlerini dondurma kararı aldım" dedi.

Hollanda, Danimarka, Avusturya, Almanya, Belçika ve Yunanistan, başvuruları reddedilmiş ve tüm yasal yolları tüketmiş olan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na bir mektup yazmıştı. Öte yandan, Afganistan Dışişleri Bakanlığı da geçen ay Danimarka ve diğer AB ülkelerine başvurarak, Afgan sığınmacıların ülkelerine zorunlu olarak sınır dışı edilmesinin üç ay süreyle geçici olarak askıya alınmasını talep etmişti. Norveç, İsveç ve Finlandiya bu çağrıya olumlu yanıt verdi.