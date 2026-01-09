  1. Anasayfa
  Başkanlık seçimi sonrasında ortalığın karıştığı ülkede kadın milletvekiline patlayıcı atıldı!

Honduras'ta milletvekiline patlayıcı madde isabet etti... O anlar kamerada

Honduras'ta milletvekili Gladis Aurora Lopez, Ulusal Kongre binası önünde gazetecilere konuştuğu sırada arkasından atılan patlayıcının ensesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Ulusal Kongre'de olağanüstü oturum öncesi bina önünde gazetecilere açıklama yapan Ulusal Parti üyesi milletvekili Gladis Aurora Lopez, saldırıya uğradı. Lopez, konuşma yaptığı sırada arka tarafından patlayıcı bir madde fırlatıldı.

Patlayıcı, milletvekili Lopez'in ensesine isabet etti. Lopez ensi, omzu ve sırtından yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Lopez, daha sonra hastaneye sevk edildi. Honduras medyası Lopez'in sağlık durumunun stabil olduğunu, ancak patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluştuğu ve işitme kaybı yaşadığını aktardı. Ulusal Partiden yapılan açıklamada, bunun "suç teşkil eden bir saldırı" olduğu ifade edildi. Saldırının hedefli olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, tartışmalı geçen başkanlık seçimlerinin ardından geldi. Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura 30 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini yüzde 1'den az bir farkla kazanmış, ortaya atılan hile iddiaları nedeniyle oyların yeniden sayılması için başvuru yapılmıştı.

Asfura'nın 27 Ocak'ta göreve başlaması bekleniyor.

İHA

