Hong Kong'un toplu korona testleri tedirginlik yarattı

Hong Kong’un başlattığı geniş çaplı koronavirüs test kampanyasına 500 binden fazla kişi başvuruda bulundu. Ancak birçok Hong Konglu Çin’in maddi ve personel desteğiyle başlatılan kampanyaya şüpheyle yaklaşıyor.

Kampanyaya temkinli yaklaşanlar, Çin’in desteğiyle yürütülen çalışmada Hong Konglular’dan DNA örnekleri toplanacağı endişesini taşıyor.

Hong Kong yerel yönetim yetkilileri bu tür endişelerin yersiz olduğunu savunuyor. Hong Kong lideri Carrie Lam halka, toplu test kampanyasına tarafsız şekilde bakmaları çağrısında bulundu, muhalif tutum sergileyenlere de teste katılımı engelleme çabasına girmemeleri uyarısını yaptı. Lam, kampanyanın başarılı olabilmesi için katılımın en önemli etken olduğunu da hatırlattı.

Nüfusu 7 milyon 500 bin olan Hong Kong, bugüne kadar 5 bine yakın vaka tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle can kaybının ise en az 90 olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, test kampanyasına 5 milyon Hong Konglu’nun katılmasını bekliyor.

RUSYA'DA VAKA SAYISI BİR MİLYONU GEÇTİ

Rusya’da son veriler, ülkedeki koronavirüs vakalarının 1 milyonu aştığını ortaya koydu. Amerika dünya genelinde koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen ülke konumunda kalmaya devam ederken, Brezilya ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu aşan ve can kaybı Rusya dördüncü sıraya yükseldi.

Virüs nedeniyle 17 bin kişinin yaşamını yitirdiği Rusya’da 815 binden fazla kişininse iyileştiği belirtiliyor.

Uzmanlar dünya genelinde kayıtlara geçen rakamların, sınırlı test sayısı, belirti göstermeyen vakalar ve bazı hükümetlerin şeffaf olmaması nedeniyle pandeminin ulaştığı gerçek boyutun doğru yansıtılmadığı görüşünde.

Salı günü itibariyle birçok bölgede kısıtlamaların kaldırıldığı Rusya’da, ilk koronavirüs aşısı geçen ay yetkililerce onaylandı. Batılı uzmanların eleştirel yaklaştığı aşı ilk etapta yüzün altında sayıda kişide denenmişti. Rus yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada, aşının 40 bin kişi üzerinde denenmesine başlandığını bildirdi.

Rus lider Vladimir Putin kızlarından birinin geçen ay aşı olduğunu açıklamıştı.

WHO: HİÇBİR ÜLKE PANDEMİ BİTMİŞ GİBİ DAVRANAMAZ

Dünya çapında tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakaları 24 milyon 500 bini geçerken, can kaybı 850 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da son veriler sonrasında “hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz” uyarısında bulundu.

Pazartesi günü kurumun Cenevre’deki merkezinde sanal bir toplantıda gazetecilere konuşan Ghebreyesus ülke yönetimlerinin pandemi sırasında ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma planları yaparken “salgının önüne geçme ve hayat kurtarma” çabalarında çok ciddi olmaları gerektiğini söyledi.

Tüm ülkelerde stadyum ve gece kulübü gibi büyük mekanlarda toplanmaların yasaklanması, geniş çaplı test programlarının yürütülmesi ve temas takibi ve karantina kurallarının uygulanmasının kilit önem taşıdığına değinen Ghebreyesus ayrıca risk grubundaki bireylerin korunması, maske takma ve sosyal mesafeye uymanın da salgına karşı mücadelede elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

AMERİKA'YA ELEŞTİRİ

WHO yetkilileri Amerika Federal İlaç ve Gıda Dairesi’ni de eleştiriyor.

FDA Başkanı Stephen Hahn, insanlar üzerinde denenme aşaması sona ermeden potansiyel durumdaki bir aşıya “acil kullanım izni” vereceğini açıklamıştı. WHO Bilim Başkanı Soumya Swaminathan, bu tür bir kararın çok dikkatli alınması gerektiğini söyledi. WHO Sağlık Kriz Programı Başkanı Mike Ryan da bu tür bir kararda mutlaka etik standartların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ipsos ile Dünya Ekonomi Forumu’nun son anketine göre, katılımcıların yüzde 74’ü piyasaya sürülecek bir aşıyı yaptıracağını söyledi. Araştırma 27 ülkede 20 bin kişi üzerinde yapıldı. Çin’de bu oran yüzde 97.

AVRUPA'DA MİLYONLARCA ÖĞRENCİ OKULLARA GERİ DÖNDÜ

Avrupa’da Almanya, İskoçya ve İsveç’in ardından Fransa, Polonya ve Rusya’da da milyonlarca öğrenci Eylül ayı itibariyle okullara geri dönüyor. Salgına karşı önlemler altında eğitim yılına başlayan öğrencilerin birçoğunun çantalarında artık kitap ve defterlerin yanı sıra, maske ve dezenfektan da mevcut.

Her ülke yeni eğitim yılında farklı bir yönteme başvuruyor. Örneğin, İspanya’nın 17 bölgesinde okulların yeniden açılmasıyla ilgili sorumluluk büyük oranda yerel yönetimlere bırakıldı.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson okulların bu hafta açılması yönünde ısrarını sürdürüyor.

Okullarda dezenfektan noktaları ve yeni sosyal mesafe kuralları Avrupa genelinde öğrencilerin okullara yeniden güvenli bir şekilde dönebilmesi için alınan önlemler arasında.

Diğer taraftan, Avrupa genelinde birçok ülkede vaka sayılarında yeniden bir artış gözlemlenirken, öğrencilerin bu dönemde okullara geri dönmesine Fransa ve İspanya başta olmak üzere bazı yerlerde velilerden ve eğitmenlerden tepki geliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre, Mart ayında pandemi ilanının ardından birçok ülkede kısıtlamalar kapsamında okullar kapatıldığında, Nisan ayı itibariyle 1 milyar 500 milyondan fazla öğrenci okullarından uzak kaldı. Uzmanlar, okulların kapatılmasıyla beraber eşitsizliklerin de daha fazla ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

Küresel veriler, dünya çapında Corona virüsüne yakalanan çocukların ve gençlerin toplam vakalardaki oranının sadece yüzde 1 ila 2’sine denk geldiğini gösterirken, uzmanlar çocuklarda virüs nedeniyle can kaybının sadece birkaç vakayla sınırlı olduğuna ve virüse yakalanan çocukların ve gençlerin hastalığı hafif belirtilerle atlattığına da vurgu yapıyor.