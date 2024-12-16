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HTŞ lideri Colani'den Kürtlere açık çağrı

HTŞ lideri Colani'den Kürtlere açık çağrı
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Suriye'de Esad rejimini deviren HTŞ'nin lideri Colani, Suriye'de Kürtlerin gelecekte ana ortakları arasında olduğunu belirten Colani, silahlı güçlerin ise yalnızca devlet kontrolünde olacağını ifade etti.

Suriye'de 24 yıllık devlet başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yönetimi elen alan ve El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'dan kopan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed el-Colani, yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin konuştu.

AlarabyTV'ye konuşan Colani, memur maaşlarının yüzde 400 artırılması ve zorunlu askerliğin kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Öte yandan devletin kontrolü dışında bir silahlı güç olmayacağını belirten Colani, “Bütün silahlar yalnızca devletin kontrolünde olacak, tüm silahlı grupların silahsızlandırılması gerekiyor” dedi.

Bir gazetecinin “Kürtler ve Suriye’nin diğer halklarına mesajınız nedir?” sorusunu yanıtlayan Colani, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek “Kürtler bizimle aynı şekilde zulme uğradı. Gelecekteki Suriye’de Kürtler ana ortaklardan biri olacak ve bugünden itibaren kendilerine hiçbir haksızlık yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Colani, Beşar Esad yönetiminin düşüşüne atıfta bulunarak, “Allah’a şükür, üzerimizdeki zulüm sona erdi. Gelecekteki Suriye’de Kürtler ana ortaklarımız olacak. Bugün itibariyle Suriye için yeni bir dönem ve yeni bir tarih başlıyor” dedi.

 

Etiketler Heyet Tahrir eş-Şam HTS Muhammed el-Colani el-Colani
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