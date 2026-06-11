Hürmüz Boğazı kapandı; karara uymayan 2 gemi vuruldu!

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Karargahı, artan güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm geçişlere kapattığını duyurdu. Uyarıya uymayarak geçiş yapmaya çalışan iki gemi İran Devrim Muhafızları tarafından vuruldu.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının en kritik can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda flaş bir gelişme yaşandı. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten ana birimi olan Hatemu'l Enbiya Karargahı, boğazın her türlü gemi trafiğine kapatıldığını resmen açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan Askeri Müdahale Uyarısı

Yasağa rağmen boğazı kullanmaya yeltenen tüm gemilere hiçbir uyarı yapılmaksızın askeri güçle müdahale edileceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları İki Gemiyi Vurdu

İran'ın yayınladığı bu sert uyarının hemen ardından bölgede beklenen sıcak temas gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yasağı ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki geminin hedef alınarak vurulduğunu açıkladı.

Vurulan gemilerin menşei, taşıdıkları yük veya mürettebatın durumuna dair detaylı bir resmi bilgi henüz paylaşılmadı.

Küresel petrol piyasalarını ve uluslararası tedarik zincirini derinden sarsma potansiyeli taşıyan bu gelişmenin ardından bölgede tansiyon en yüksek seviyeye çıkmış durumda.

DHA