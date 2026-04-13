Hürmüz Boğazı'nda abluka başladı! Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukası, saat 17.00 itibarıyla hayata geçti. İran donanmasının büyük ölçüde yok edildiğini öne süren Trump, bölgedeki "hızlı saldırı botları" için en sert imha sisteminin devreye sokulacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Başkan Donald Trump'ın daha önceden duyurduğu Hürmüz Boğazı ablukası saat 17.00 itibariyle başladı. Trump, yaptığı açıklamada İran donanmasına ait 158 geminin "denizin dibinde" olduğunu iddia ederek, bölgedeki Amerikan varlığının tam hakimiyet kurduğunu belirtti.

Trump: İran'ın hızlı saldırı botları yaklaşırsa imha ederiz

Trump, "İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda, 158 gemi. Vuramadığımız şey ise 'hızlı saldırı botları' dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik. Bu saldırı botlarından herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasız bir şekilde. ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların yüzde 98,2'si durduruldu" dedi.

Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emniyet'ten ilişiği kesilen binlerce kişiye kadro müjdesi! Emniyet'ten ilişiği kesilen binlerce kişiye kadro müjdesi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu Gece yarısı başlayacak! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi Gece yarısı başlayacak! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi Gamze Özçelik'ten büyük sürpriz: Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor Gamze Özçelik'ten büyük sürpriz: Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti! Tepkiler geri adım attırdı Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti! Tepkiler geri adım attırdı Oğlu cinayete kurban giden acılı anneden şok iddia! Oğlu cinayete kurban giden acılı anneden şok iddia! Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Son 1 yılda yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı: İşte birinci parti Son 1 yılda yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı: İşte birinci parti
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ünlülerin Adli Tıp Raporu çıktı: 3 ismin test sonucu pozitif! Ünlülerin Adli Tıp Raporu çıktı: 3 ismin test sonucu pozitif! Kurban pazarındaki 1,1 tonluk devi gören gözlerine inanamadı Kurban pazarındaki 1,1 tonluk devi gören gözlerine inanamadı Kullandığı ilaç kabusu oldu! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Kullandığı ilaç kabusu oldu! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı yarışmadan çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı yarışmadan çekildi Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar! Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar! ''Müjdeli haber'' şikayet yağmuruna döndü... 5G'de hız rekoru beklenirken şikayet rekoru kırıldı! ''Müjdeli haber'' şikayet yağmuruna döndü... 5G'de hız rekoru beklenirken şikayet rekoru kırıldı! Hürmüz ablukası piyasaları vurdu: Petrol fırladı, altın ve dolarda hareketlilik! İşte son rakamlar Hürmüz ablukası piyasaları vurdu: Petrol fırladı, altın ve dolarda hareketlilik! İşte son rakamlar GİB'ten gelir vergisi beyannamesi veren yüzbinlerce kişiye aynı SMS gitti! GİB'ten gelir vergisi beyannamesi veren yüzbinlerce kişiye aynı SMS gitti! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı