Hürmüz Boğazı'nda abluka başladı! Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukası, saat 17.00 itibarıyla hayata geçti. İran donanmasının büyük ölçüde yok edildiğini öne süren Trump, bölgedeki "hızlı saldırı botları" için en sert imha sisteminin devreye sokulacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Başkan Donald Trump'ın daha önceden duyurduğu Hürmüz Boğazı ablukası saat 17.00 itibariyle başladı. Trump, yaptığı açıklamada İran donanmasına ait 158 geminin "denizin dibinde" olduğunu iddia ederek, bölgedeki Amerikan varlığının tam hakimiyet kurduğunu belirtti.

Trump: İran'ın hızlı saldırı botları yaklaşırsa imha ederiz

Trump, "İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda, 158 gemi. Vuramadığımız şey ise 'hızlı saldırı botları' dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik. Bu saldırı botlarından herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasız bir şekilde. ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların yüzde 98,2'si durduruldu" dedi.