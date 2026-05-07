Hürmüz Boğazı'nda bir ilk: Çinli petrol tankeri saldırıya uğradı

Çin basını, Hürmüz Boğazı girişinde bir Çin petrol tankerinin saldırıya uğradığını ve geminin güvertesinde yangın çıktığını yazdı.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğü bir dönemde, bir Çinli petrol tankerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Çinli medya grubu Caixin, 4 Mayıs Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Jeer Limanı açıklarında, Hürmüz Boğazı girişinde bir Çin petrol tankerinin ilk kez saldırıya uğradığını aktardı. Caixin’e göre; Çinli şirket "CHINA OWNER & CREW"a ait geminin güvertesinde yangın çıktı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, olayın "psikolojik olarak kabul edilmesinin çok zor" olduğunu söyledi.

