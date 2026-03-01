  1. Anasayfa
Hürmüz Boğazı'nda korkulan oldu: Petrol tankeri saldırıya uğradı

İran basını, uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu.

ABD-İsrail ortaklığında İran’a yönelik dün başlatılan saldırıların ardından bölgenin birçok noktası hedef alınıyor. Umman Deniz Güvenliği Merkezi’nden yapılan açıklamada, Palau bayraklı petrol tankeri Skylight’ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, Musandam şehri açıklarında yaklaşık beş deniz mili mesafede düzenlenen saldırının ardından tankerdeki 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği aktarıldı. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, tankeri neyin vurduğunu belirtmedi.

İran basını: Yasa dışı geçiş yapan tanker vuruldu

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan ‘yasa dışı’ geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada da "Makine dairesinin başlangıçta yanmakta olduğu bildirilmiş olsa da, şimdi yangının kontrol altına alındığı bildirildi" denildi.

Hürmüz Boğazı

Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı. Birçok uluslararası nakliye ve enerji şirketi, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm seferleri güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak durdurdu.

