  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Türk gemisi sayısı belli oldu

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle riskli bölge haline gelen Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli bir geminin daha başarıyla tahliye edildiğini açıkladı. Savaşın başından bu yana 3 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye düştüğünü belirtti.

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ederken Hürmüz Boğazı çevresinde bekleyen Türk gemileriyle ilgili açıklama geldi.  Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 geminin Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrıldığını açıkladı. 

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz. Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan 'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu" ifadelerini kullandı.

'156 PERSONELİMİZİN İNTİKALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Söz konusu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısının 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısının da 8'e düştüğünü ifade eden Uraloğlu, "Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Etiketler hürmüz boğazı türk gemisi İran savaş
