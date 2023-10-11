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Husiler'den Hamas'a destek: ''Sürprizlerimizi bekleyin''

Husiler'den Hamas'a destek: ''Sürprizlerimizi bekleyin''
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Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyona Yemen'deki Husiler'den destek geldi. İsrail'e meydan okuyan Husiler, ''Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin'' açıklamasını yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken Yemen'de faaliyet gösteren silahlı grup Husiler, Hamas'a destek vermek için bölgeye intikal edeceklerini duyurdu.

HUSİLER'DEN HAMAS'A DESTEK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken bölgedeki gerginliği artıracak yeni bir gelişme daha yaşandı.

"SÜRPRİZLERİMİZİ BEKLEYİN"
Yemen Husileri olarak bilinen silahlı bir grup da sosyal medyada yayınladıkları bir açıklama ile Hamas'a destek vermek üzere bölgeye geçeceklerini duyurdu. Açıklamada ise "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin." ifadeleri yer aldı.

Husiler'den Hamas'a destek: ''Sürprizlerimizi bekleyin'' - Resim : 1

Etiketler israil hamas husiler
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