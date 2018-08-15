Huzurevinde yangın dehşeti: 10 ölü

Başkent Santiago'nun 520 kilometre güneyinde bulunan Santa Marta huzurevinde çıkan yangında, 3 yaşlı kadının kurtarıldığı belirtildi. Yangında huzurevinde kalan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Şili'de bir huzurevinde çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Başkent Santiago'nun 520 kilometre güneyinde bulunan Santa Marta huzurevinde çıkan yangında, 3 yaşlı kadının kurtarıldığı belirtildi. Yangında huzurevinde kalan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.